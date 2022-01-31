На стройке четвертого моста произошло ЧП. Фото: кадр из видео
В Новосибирске на стройке четвертого моста произошел пожар. Возгорание случилось на левом пилоне сооружения.
— Все случилось в ночь с воскресенья на понедельник. Из-за чего там произошло возгорания — я точно не знаю, но иногда такое случается из-за сварки, — рассказал КП-Новосибирск читатель, приславший видео. — На правом берегу там, где пилон, уже есть лифт, а на левом еще нет. Так что людей, которые оказались там, пришлось вытаскивать в корзине краном.
К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. На место также оперативно прибыли пожарные.
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