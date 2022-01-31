DDoS-атаки на правительственные сервисы в Новосибирской области закончились

Специалисты по-прежнему следят за ситуацией на сервисах. Фото: Ксения Высотина

Стало известно, когда закончились DDoS-атаки на правительственные сервисы в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск сообщили в министерстве цифрового развития и связи НСО.

— В районе 15.00 атаки прекратились, специалисты ведут регулярный круглосуточный мониторинг ситуации, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства.

Напомним, DDoS-атаки на правительственные сервисы начались утром 31 января. Сильнее всего это повлияло на работу горячей линии 122. Горожане не могли дозвониться по номеру, чтобы записаться к врачу, на линии была большая очередь.

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