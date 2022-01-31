В Новосибирске столкнулись микроавтобус и маршрутка

Столкнулись микроавтобус и маршркутка. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Вечером, 31 января, в Новосибирске произошло ДТП. Пассажирская маршрутка столкнулась с микроавтобусом.

— Авария произошла на перекрестке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

ДТП произошло на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

На кадрах, сделанных другими автомобилистами, видно, что микроавтобус получил серьезные повреждения: у автомобиля буквально вырвало дверь. Маршрутка же, с виду, кажется почти невредимой.

Были ли в данном ДТП пострадавшие пока неизвестно, в Госавтоинспекции пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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