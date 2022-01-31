Эксперты рассказали о ценах на недвижимость в Новосибирске в 2022 году

Падения цен ожидать не стоит. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Эксперты рассказали, что в 2021 года в Новосибирске на рынке недвижимости предложение превысило спрос, и рынок вернулся к показателям 2016 года. Когда продаваемой жилплощади было слишком много и в последующие два года цены на нее снизились. Понижение было небольшим, но у покупателя появилась возможность выбрать лучшее по приемлемой цене. О ситуации на рынке рассказали на январском саммите по недвижимости.

— Все прогнозы, которые есть на 2022 год, говорят, что цены на квартиры будут расти в 3-4 раза медленнее, чем в прошлом году, либо вообще не будут расти, — рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Также аналитик уточнил, что цены на недвижимость не упадут, пока будет действовать льготная ипотека.

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