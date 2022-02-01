Погода в Новосибирске на 1 февраля 2022 года: потеплеет до -5

В Новосибирске станет теплее.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 1 февраля 2022 года: горожан ждет теплая и солнечная погода. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
— Ночью температура в Новосибирске опустится до -11…-13 градусов, днем будет — -6…-8 градусов. Будет облачность с прояснением, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура поднимется до -9…-14, при прояснениях — до -20 градуса. Днем будет -5…-10 градусов. Так же пройдет небольшой снег.
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