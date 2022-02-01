Новосибирская санавиация получит еще один вертолет

Первый вертолет санавиации появился в 2019 году. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
Новосибирская санавиация получит новый вертолет. Казанский вертолетный завод уже передал технику в регионы: об этом сообщила корпорация «Вертолеты России».
— Три Ансата и три Ми-8МТВ-1 отправились с Казанского вертолетного завода в разные регионы России. Ансаты переданы в Великий Новгород, Беслан и Орел, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул. Вертолеты были подготовлены под оснащение медицинскими модулями для перевозки пациентов, — сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
Первый вертолет санавиации в Новосибирской области начал вылеты в 2019 году. Машина Ми-8МТВ-1 поступила в рамках нацпроекта «Здравохранение» и сразу приступила к вылетам. Вертолет помог доставить экстренных пациентов из Черепановского района в Новосибирск за полчаса.
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