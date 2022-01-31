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Происшествия31 января 2022 11:48

В Новосибирской области женщина, зарезавшая своего приятеля, пойдет под суд

Трагедией закончилась ссора между сибиряками после совместных посиделок
Надежда КАСЬЯНОВА
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Пьяные посиделки закончились резней.

Пьяные посиделки закончились резней.

В Тогучине Новосибирской области завершилось расследование дела местной жительницы, которую обвиняют по статье 105 УК РФ за убийство приятеля во время пьяной ссоры.

— Вечером 21 октября 2021 года во время застолья между обвиняемой и ее знакомым произошла ссора, во время которой женщина несколько раз ударила его кухонным ножом в грудь. Мужчина вскоре скончался от полученных ранений, а обвиняемая сбежала, — рассказали в Следственном комитете региона.

На данный момент женщина находится под стражей. Дело направили в суд.

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