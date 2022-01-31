В Новосибирской области будут развивать систему МФЦ

На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги. Фото: Иван МАКЕЕВ

Робот Николай «изучит» новые навыки, появится новый институт уполномоченного — по правам заявителей. В Новосибирской области внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения. На оперативном совещании в Правительстве региона программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития Лев Решетников.

Губернатор Андрей Травников напомнил, что система МФЦ была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путин в рамках «майских указов» 2012 года.

— Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан, — подчеркнул глава региона.

На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги, сообщил министр. За прошедший год в МФЦ обратились более трех миллионов получателей услуг — 3,3 миллиона. Это на 800 тысяч больше, чем в 2020-м году.

Среди задач по цифровизации на 2022 год — совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник «Николай» сегодня консультирует жителей региона по 31 направлению. Среди новых навыков, которыми будет наделен «Николай» в этом году, предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может провести консультацию. Одно из новшеств, которые ожидают пользователей МФЦ в этом году, — отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.

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