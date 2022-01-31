Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
-20°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 10:33

В Новосибирской области будут развивать систему МФЦ

В первую очередь модернизация коснется робота Николая
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги.

На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Робот Николай «изучит» новые навыки, появится новый институт уполномоченного — по правам заявителей. В Новосибирской области внедряют новые подходы к стандартам обслуживания заявителей, повышая скорость и качество оказываемых услуг, комфортность их получения. На оперативном совещании в Правительстве региона программу развития МФЦ на пять лет представил министр экономического развития Лев Решетников.

Губернатор Андрей Травников напомнил, что система МФЦ была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путин в рамках «майских указов» 2012 года.

— Мы привыкли к этому удобному формату, который помогает экономить массу времени. Но нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан, — подчеркнул глава региона.

На базе МФЦ сегодня организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуги, сообщил министр. За прошедший год в МФЦ обратились более трех миллионов получателей услуг — 3,3 миллиона. Это на 800 тысяч больше, чем в 2020-м году.

Среди задач по цифровизации на 2022 год — совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Голосовой помощник «Николай» сегодня консультирует жителей региона по 31 направлению. Среди новых навыков, которыми будет наделен «Николай» в этом году, предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может провести консультацию. Одно из новшеств, которые ожидают пользователей МФЦ в этом году, — отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.