Новый рекорд: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 634 человека

Заболело рекордное число новосибирцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

31 января в Новосибирской области было зарегистрировано рекордное число заболевших. За последнее сутки коронавирусом заразились 634 человека.

— Коронавирус в сумме за все время пандемии выявили у 103 868 жителей области, в том числе — у 12 048 детей. За день выздоровевших в два раза меньше — 331 человек, — сообщили в оперштабе по региону.

Среди умерших — 14 человек: 8 мужчин от 63 до 83 лет и 6 женщин от 63 до 85 лет.

В отделениях реанимации лежат 270 человек, среди них 54 пациента подключены к ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с подозрением на ковид госпитализированы 2 645 человек, в том числе 140 детей.

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