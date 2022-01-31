В Новосибирской области полицейский пойдет под суд за незаконную свадьбу и пропажу 90 банок тушенки

Полицейский разрешил провести свадьбу в разгар коронавируса. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области будут судить экс-замначальника райотдела полиции по Черепановскому району, разрешившего провести в кафе свадьбу в разгар коронавируса. Его будут судить сразу по двум уголовным статьям: за мошенничество и за превышение должностных полномочий.

— В 2020 году обвиняемый во время запрета массовых мероприятий из-за коронавируса, разрешил владельцу кафе в Черепаново предоставить помещение для празднования свадьбы. По приказу бывшего полицейского был отозван наряд полиции, выехавший на место для проверки сообщений местных жителей, а также отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, — пояснили в областной прокуратуре. — Кроме того, по просьбе знакомого экс-полицейский приказал подчиненному сотруднику ДПС не составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении владельца и водителя грузовика, который по документам, мог водить только легковой автомобиль. Он же приказал подчиненным не возбуждать уголовные дела о побоях и хулиганстве со стрельбой из охотничьего карабина в сторону людей, рассказав подозреваемым, как лучше скрыть следы.

А в августе 2020 года мужчина обратился в одну из местных компаний, с просьбой проспонсировать мясными консервами личный состав, командированный на Северный Кавказ. Но все полученные 90 банок тушенки ушли на личные нужды экс-полицейского.

Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.