В Новосибирской области готовят новые ограничения из-за коронавируса

О том, какие ограничения будут введены станет ясно позже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области могут ввести новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве, 31 января, пишет Телеграм-канал «Новосибирь».

— Ситуация сложная. Всего случаев — 5 031, плюс 1 306 случаев за неделю. Видим значительное повышение к предшествующей неделе, рост получили на 75%. Мы вошли официально в реестр регионов, где обнаруживается омикрон, циркулирует еще и дельта, — отметил глава управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Уже сейчас готов ряд предложений по введению дополнительных профилактических мероприятий на территории Новосибирской области. Губернатор области Андрей Травников в свою очередь пообещал рассмотреть их на заседании оперативного штаба, а после уже принять решение.

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