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Общество31 января 2022 8:05

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предлагает регистрировать домашних животных

Это поможет быстрее находить хозяев
Мария ГРИГОРЯН
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Такой способ поможет уменьшить число бездомных животных

Такой способ поможет уменьшить число бездомных животных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анатолий Локоть предлагает внести изменения в федеральный закон и в обязательном порядке регистрировать домашних животных. По его мнению, это позволит быстрее найти потерявшихся питомцев и вернуть хозяину. Об этом он заявил на заседании Совета Ассоциации сибирских дальневосточных городов.

— Требования к содержанию животных, прописанные в законе, не обеспечивают безопасное нахождение на одной территории людей и собак, не устраняют причины, способствующие росту количества безнадзорных животных, — считает мэр Новосибирска.

Также он упомянул о том, что в Новосибирске количество нападений бездомных собак на людей увеличивается с каждым годом. Так, например, в 2020 было зафиксировано 1150 нападений, а уже в 2021 — 1170.

Напомним, ранее градоначальник заявлял о том, что на территории города проживает более 15 тысяч собак. На содержание каждого из них тратится 240 тысяч в год.

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