Новосибирец с ножом бросился на сотрудников банка из-за регулярных SMS о долге по кредиту

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В субботу и воскресенье экипажи ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали 11 магазинных воров, которые пытались украсть алкоголь и другие продукты питания на общую сумму более 30 тысяч рублей. Причем трое задержанных оказались рецидивистами и уже попадались на камеры видеонаблюдения во время предыдущих краж дорогостоящих напитков. Теперь их причастность к другим преступлениям устанавливают правоохранительные органы.

Кроме алкоголя - самого любимого предмета воров - похитители пытались присвоить шоколад, колбасу, растворимый кофе и даже шоколадные яйца «Киндер Сюрприз». В поселке Пашино в магазине косметики и бытовой химии бойцы ГБР задержали мужчину, «забывшего» рассчитаться на кассе за женские духи.

В субботу в 13.13 экипаж ГБР-73 ГВАРДИИ прибыл по сигналу тревоги в отделение банка на площади К. Маркса, в котором мужчина примерно 50 лет с предполагаемыми психическими расстройствами угрожал ножом и кидался на сотрудников. Причиной его агрессии стали постоянно приходящие SMS-сообщения о задолженности по кредиту. Бойцы ГВАРДИИ обезвредили мужчину и передали его сотрудникам полиции. Никто из сотрудников и клиентов банка от действий правонарушителя не пострадал, детей в это время в банке тоже не было.

Еще один конфликт с применением колющего оружия, который мог закончиться кровью, «гвардейцы» предотвратили утром того же дня в 4.03 в пивном баре на улице Кошурникова. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения размахивал ножом перед другими посетителями, а предполагаемой причиной конфликта стала женщина.