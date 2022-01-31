В Новосибирской области прокуратура предъявила иск из-за отсутствия у школьников транспорта

У детей отсутсвует школьный автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прокуратура требует от администрации Мошковского района обеспечить детей поселка «Удачный» ровной дорогой до школы и школьным автобусом.

— Проверка показала, что единственная дорога, обеспечивающая транспортную доступность к указанному образовательному учреждению, представляет собой проезжую часть, содержание и обслуживание которой муниципальное образование не осуществляет, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В целом дорога не соответствует тому, чтобы по ней передвигались дети. Прокуратура обязала районную администрацию обеспечить дорожным сообщением поселок Барлакский с ДНТ «Удачным» по закону.

Ранее стало известно о том, что 25 учеников вынуждены ходить в школу пешком по проезжей части из-за отсутствия специального автобуса. Транспорт, в свою очередь, не может выезжать на смену из-за отсутствия ремонта на проезжей части.

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