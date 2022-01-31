В новосибирской школе перед проверкой появились санитайзеры, мыло и туалетная бумага

Дети были в восторге от нововведений в школе. Фото: скриншоты из видео

На прошлой неделе в школе № 172 установили диффузоры с антисептиком, появилась туалетная бумага и мыло. После проверки комиссии, как рассказали родителям дети, все это «добро» пропало. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— У нас появилась туалетная бумага! Первый раз в жизни у нас появилась «сушегрелка»! — восторженно кричат дети на видео, разматывая белоснежные рулоны и поднося руки к чудесам техники.

Однако счастье длилось недолго. Как сказали дети родителям, чудеса привезли на время проверки, а потом «все сразу убрали», а от рулонов туалетной бумаги остались лишь картонные втулки.

В школе № 172 сейчас непростая ситуация: директор и три завуча находятся на больничном. Как объяснила КП-Новосибирск секретарь школы, «ковид немного разбушевался». Она объяснила, почему родители подняли шумиху в социальных сетях.

— Дети ажиотаж подняли только из-за того, что мы купили диффузоры «на ножках». Убрали только диффузор с третьего этажа, потому что дети его сломали в первый же день, он сейчас на ремонте у слесаря. Жидкие антисептики, мыло, держатели для туалетной бумаги — это все есть и было с самого начала года, они прикручены к стене, их никак не убрать, — рассказала КП-Новосибирск секретарь школы № 172.

Официальный комментарий без директора и завучей получить не удалось, однако ученики школы подтвердили КП-Новосибирск, что в коридорах действительно в пятницу появились новые диффузоры, а потом исчезли.

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