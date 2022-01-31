Под Новосибирском ищут мужчину в темно-синем пуховике

Мужчина пропал 22 января 2022 года. Фото: "ЛизаАлерт" НСО
В Новосибирской области в селе Прокудское ищут 45-летнего Шалина Сергея Владимировича, местонахождение которого неизвестно с 22 января 2022 года.
— Мужчина был у родных, заходил в гости и после домой не вернулся. Телефона и документов у него с собой нет. Причин для того, чтобы куда-то уехать, не сказать родным и близким тоже нет. Пока распространяем ориентировку по Сети, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Приметы пропавшего: рост 176 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза серо-зеленые.
В день исчезновения был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.
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