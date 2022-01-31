Ученый заметил странности в «коронавирусной» статистике Новосибирской области

Новый штамм более заразительный, чем предыдущие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых обнаружил неточность в статистике заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Об этом ученый рассказал КП-Новосибирск.

— Я вижу неточность в соотношении количества заболевших коронавирусом и пациентов с ковидом, госпитализированных в больницы. В Новосибирской области оно в разы больше, чем в Москве: там госпитализируют каждого двадцатого (в Новосибирской области накануне госпитализировали каждого третьего заболевшего - прим.авт), — рассказал КП-Новосибирск Сергей Седых.

Напомним, что в «коронавирусную» статистику региона попадают только тяжелые случаи, когда пациент обращается в больницу. А если человек болеет в легкой форме и не вызывает врача, то его в этих данных нет.

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