КВН-щики шутят: создатели новогоднего дизайна Новосибирска оказались юмористами из НГУ

Дизайн Новогодней столицы России. Фото: melekhovifilurin

Основатели агентства, украсившего Новосибирск взрывными красно-зелеными логотипами, прежде были юмористами известной команды КВН. Этот любопытный факт вспомнил новосибирец, позвонивший в эфир радио КП.

— Я как понял, это КВН-щики шутят, да? Помню, «Мелехов и Филюрин» — это была сильная команда КВН в НГУ. Я любил их смотреть, но они меня разочаровали. Ну давайте не будем брать голубые и белые цвета, давайте все песком засыплем, поставим пальмы, чтобы по-новому было, — высказался мужчина.

На некоторых баннерах в Новосибирске уже можно заметить кричащий логотип Ново-Новогодней столицы России: например, на пересечении Красного проспекта и улицы Кропоткина.

— Важный аспект, на который мы ориентировались, — это то, что событие хоть и значимое, но продлится всего год. Следовательно, действовать можно смелее, чем при разработке, например, фирменного стиля города или области, — отмечают дизайнеры.

Однако среди отзывов новосибирцев о необычном дизайне встречаются и положительные:

— Летом у нас утопает город в цветах, есть и бархатцы, и другие растения, но выделяется всегда алая сальвия. Ярко-красные клумбы с темно-зелеными листьями. Очень красивое сочетание, мне нравится, — отметила женщина, позвонившая в эфир.

Напомним, ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова уточнила, что данный дизайн еще не утвержден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это матрешка или голова Наполеона?»: новосибирцы раскритиковали «ядовитые» логотипы новогодней столицы

Профессионалы с народным мнением согласны, а вице-мэр предупреждает, что окончательно цветовая гамма не утверждена (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.