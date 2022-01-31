Новосибирская область получит 137 миллионов на первичную помощь

Деньги на эти цели поступят из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирскую область из федерального бюджета поступит 137 миллионов рублей для первичной медицинской помощи. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Александр Жуков.

— Принято решение направить 137 миллионов рублей на поддержку новосибирских поликлиник на бесплатную первичную помощь по полису ОМС, — заявил депутат.

Известно, что эти средства позволят бороться с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Они будут направлены в бюджет территориального фонда ОМС.

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