В Новосибирске застрявшая на путях «ГАЗель» заблокировала движение трамваев

По словам очевидцев, никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на улице Зыряновской водитель «ГАЗели» попытался проехать вдоль трамвайных путей, но его стянуло в сугроб напротив здания по адресу Серебренниковская, 2а. Кадры с места ДТП выложили очевидцы в группу «АСТ-54».
— Пострадавших нет. Автомобиль блокировал движение трамваев в сторону автовокзала, — заявил автор поста.
На кадрах видно, как большегруз пытался проехать по встречным трамвайным путям, но его занесло и он застрял.
На момент публикации новость не удалось получить комментарий от ГИБДД.
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