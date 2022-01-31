Школьники Новосибирской области перешли на дистанционное обучение

Школьники будут обучаться в онлайн формате.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирской области школьники массово ушли на дистанционное обучение. Ученики две недели, с 31 января по 13 февраля, будут обучаться в онлайн формате из дома. Об этом ранее сообщил губернатор области Андрей Травников.
— Все школьники региона 5-10 классов с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Обучение начальных и 11-х классов будет проходить в очном формате, — заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Напомним, подобное решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и ОРВИ среди учеников и преподавателей.
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