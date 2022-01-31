Самолет из Новосибирска в Москву задержали из-за неполадок с крылом

Самолет задержали на 4 часа. Фото: АСТ-54

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, задержали на 4 часа из-за того, что техники заметили неисправность под крылом. Очевидцы в группе «АСТ-54» сообщили, что почти час сотрудники обсуждали поломку, а затем начали ремонт.

— В итоге рейс отправили на взлет. Уже на взлетной полосе, набрав скорость, резко затормозили, вернулись обратно на стоянку, пассажиров загнали в аэропорт. Ждем, — рассказывает очевидец.

Рейс 2502 должен был вылететь в Москву из «Толмачево» в 6:25. По последним данным, вылет перенесли на 10:45.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщила о том, что компанию S7 оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за задержки рейсов.

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