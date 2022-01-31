Папа подростка, нашедшего младенца на новосибирской трассе, ответил на обвинения в адрес его сына в отцовстве

Ренат вместе с родителями спас малышке жизнь. Фото: личный архив.
Разговоры после съемок в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» семьи Литвиновых, спасшей брошенную на трассе у Сосновки девочку, не утихают. Напомним, подросток Ренат Литвинов вместе с друзьями нашел коробку с ребенком у дороги, позвал на помощь родителей. Мама и папа Рената увезли девочку в больницу, позже ее отдали другой семье.
Только вот на съемках передачи Рената стали обвинять в том, что он - отец найденыша. Папа подростка прокомментировал это обвинения.
- Спросили про отцовство - мы ответили, что наш сын просто нашел ребенка. Что тут еще сказать можно, - сказал КП-Новосибирск Дмитрий Литвинов.
К слову, подростков, нашедших ребенка, следователи проверили на отцовство: они к ребенку отношения не имеют. А поиски биологических родителей ребенка продолжаются.
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Редакция: (383) 289-91-00
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