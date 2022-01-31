В Новосибирске к работе ЛДС подключилась «Новосибирск-Арена»

Строительство арены идет по плану. Фото: Правительство НСО.

Компания «Новосибирск-Арена» подключилась к работе на ледовом дворце спорта. Ее задача оценить готовность объекта к проведению мероприятий, в частности к Молодежному чемпионату по хоккею 2023 года. Об этом сообщили в областном Правительстве.

— Важно уже в ходе стройки изучать объект, готовиться к эксплуатации, а иногда поправлять строителей, чтобы сделать еще лучше и удобнее. У руководителя «Новосибирск-Арены» Павла Морозова за спиной серьезный коллектив: главные инженеры, технические и спортивные специалисты. Он стоял у истоков создания новой арены и помогал формировать основные параметры технического задания, — сообщил губернатор Андрей Травников.

В свою очередь, директор компании «Новосибирск-Арена» Павел Морозов заявил, что на арене будет удобно всем: спортсменам, болельщикам, прессе и судейству. Чтобы добиться таких условий, специалисты изучили строительства не только других похожих российских объектов, но и зарубежных.

Также в правительстве отметили, что работы идут по плану и по всем направлениям. Так, например, уже малая ледовая арена и универсальный тренировочный зал уже подключены к теплу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.