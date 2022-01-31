В Новосибирске троллейбус с пассажирами вылетел с дороги и чуть не перевернулся

Троллейбус вылетел с дороги и чуть не перевернулся. Фото: АСТ-54
В Новосибирске вечером в воскресенье, 30 января, троллейбус во время обгона вылетел с проезжей части на улице Трикотажной. Об инциденте сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Авария произошла около 22.00 на Горбатом мосту из-за того, что водитель захотел помериться скоростью с автобусом.
— В моменте подумал, что перевернемся, ибо крен начался, но повезло, так встали, — прокомментировал свидетель ДТП. Колесо троллейбуса сильно вывернуто: транспорт въехал в плотный слой снега.
К счастью, пострадавших среди персонала и пассажиров не оказалось.
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