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Общество31 января 2022 2:40

Авиакомпанию S7 оштрафуют на 200 тысяч рублей за задержку рейсов в Новосибирск

28 людям не предоставили места в гостинице на время ожидания
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Авиакомпанию S7 оштрафуют за задержку рейсов

Авиакомпанию S7 оштрафуют за задержку рейсов

Фото: Александр ГЛУЗ

Авиакомпания «Сибирь» задержала рейс из Барнаула в Новосибирск, а на время ожидания не предоставила пассажирам положенные им места в гостинице. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

— Перевозчиком в 2021 году неоднократно допускались факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров. В этой связи Новосибирским и Барнаульским транспортными прокурорами в отношении авиакомпании возбуждены 7 дел об административных правонарушениях, — отмечает Евгения Чиханчина.

По статье 14.4 КоАП РФ за оказание населению услуг ненадлежащего качества авиакомпания S7 оштрафуют на 200 тысяч рублей. Постановления суда в законную силу не вступили.

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