В Новосибирске февраль начнется с потепления до -5 градусов

Ожидается повышение температуры до минус 5 градусов мороза
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В понедельник, 31 января, ожидается резкое повышение температуры до минус 5 градусов. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
— Во вторник, 1 февраля, температура будет достигать -6 градусов, ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду. .местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, — передает гидрометцентр.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в начале февраля, во вторник и в среду, в городе пройдет небольшой снег, а температура не опустится ниже 10 градусов мороза.
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