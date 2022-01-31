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Общество31 января 2022 2:09

В Новосибирске февраль начнется с потепления до -5 градусов

На дорогах гололедица
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Ожидается повышение температуры до минус 5 градусов мороза

Ожидается повышение температуры до минус 5 градусов мороза

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 31 января, ожидается резкое повышение температуры до минус 5 градусов. Об этом сообщают синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

— Во вторник, 1 февраля, температура будет достигать -6 градусов, ветер будет дуть с порывами до 10 метров в секунду. .местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, — передает гидрометцентр.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в начале февраля, во вторник и в среду, в городе пройдет небольшой снег, а температура не опустится ниже 10 градусов мороза.

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