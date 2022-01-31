В Новосибирске стоимость строительства ЛДС увеличат на 30%

Стоимость строительства увеличат до 13 миллиардов рублей. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске увеличат стоимость ледовой арены к МЧМ-2023 на 30% до 13 миллиардов рублей. Об этом в ТАСС заявил вице-губернатор области Роман Теленчинов.

— Мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы. Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% — 13 миллиардов рублей в сводной сметно-расчетной, — рассказал он.

Дополнительные средства будут направлены на то, чтобы обеспечить безопасность ледовой арены, а именно необходимо купить видеокамеры, спецсвязь. По словам вице-губернатора, увеличение стоимости также зависит от цен на необходимые материалы для строительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.