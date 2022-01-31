Пробки в Новосибирске на утро 31 января 2022 года: сложно проехать по улице Восход

На правом берегу водители встали в пробку на Октябрьском мосту Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки в Новосибирске на утро 31 января 2022 года усложнили жизнь водителям. По данным «2ГИС», уровень заторов в городе составляет 6 баллов.

На левом берегу затруднено движение на площади Труда и прилегающих улицах: Широкой, Станиславского, Ватутина. Водители застряли на Немировича-Данченко на подъезде к «Сан-Сити». Пробки на Станционной и Большой улицах.

Заторы образовались на улицах Хилокской и на объезде под названием Тещин язык. Движение затруднено и на въезде на Октябрьский мост, и на Советском шоссе, на подъезде к Меге.

На правом берегу водители встали в пробку на Октябрьском мосту, а также на улицах Большевистской, Восход и объездах: там произошла авария с фурой. Также с Восхода до Автогенной стоит улица Кирова. Из-за ДТП в правом ряду пробки начались на Волочаевской.

На Богдана Хмельницкого из-за аварии в левом ряду образовался затор, движение затруднено по улице Учительской от улицы Александра Невского. Стоит вся улица Фадеева.

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