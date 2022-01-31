В Новосибирске могут открыть лофт-парк на площади Маркса

Анна Терешкова и Александр Питер у лофт-башни. Фото: @tereshkova_anna

В Новосибирске знаменитую лофт-башню на площади Маркса планируется благоустроить. Об этом заявила вицэ-мэр города Анна Терешкова в социальной сети.

— Как здорово, что в Новосибирске живут такие креативные люди, как Александр Гинтер! Сначала он сделал всеми любимую Подземку, а теперь замахнулся на знаменитую Башню! — написала она в посте

Также она рассказала о том, что пока какие-либо работы на объекте невозможны только из-за погодных условий. А пока погода не дает полноценной возможности заняться лофт-башней, Анна Терешкова предложила новосибирцам вместе решить, что они хотят видеть на площадке.

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