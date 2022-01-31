Названы районы Новосибирска с самым дешевым вторичным жильем

Самое дешевое жилье в Новосибирске - это дом в Заельцовском районе. Фото: Авито

Самое дешевое жилье в Новосибирске продается в Заельцовском районе и стоит 850 тысяч рублей. Объявления размещены на сайтах по продаже недвижимости.

По данным сервиса Авито, 1-комнатную квартиру в Заельцовском районе почти на 20 квадратных метров можно купить всего за 850 тысяч рублей. Правда, это даже не квартира, а отдельный деревянный домик на Лесном шоссе. Еще две квартиры в Пашино, в Калининском районе, стоят меньше миллиона рублей.

В Кировском районе на Северо-Чемском жилмассиве продается квартира-студия с отгороженной детской и двухэтажной кроватью. Квартиру продают за 1 170 тысяч рублей. Есть и жилье за 1,1 миллиона рублей рядом с Речным вокзалом — там даже стоит диван, а обои интересно поплыли волнами.

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