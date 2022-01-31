Новосибирцы ищут хозяев замученной насмерть собаки возле МЖК

Погибшего пса нашли привязанным к шлагбауму
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Сибирячка обнаружила мертвого пса бойцовской породы на окраине МЖК. Подписчица ищет хозяев собаки через соцсети:
— На МЖК около шлагбаума в садовое общество был обнаружен труп стаффа или питбуля. Собака замерзла насмерть, была привязан к столбу, освободиться пес не смог. За что с тобой так? — рассказала подписчица.
Женщина попросила узнать собаку по фото и оставила контакты. Пользователи соцсетей требуют найти и наказать живодеров:
— Вообще-то статья по хозяевам плачет. Это же жестокое обращение с животными, они убили собаку, — уверен подписчик.
— Лучше просто отпустить было собаку, кто-нибудь да подобрал бы, — пишет женщина.
Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь с поиском хозяев собаки, обратитесь в редакцию по номеру 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты зоозащитнице.
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