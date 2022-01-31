Погода в Новосибирске на 31 января 2022 года: придет резкое потепление

В Новосибирск идет потепление Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 31 января 2022 года будете переменчивой: на смену морозам придет потепление до минус 5 градусов. Метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра дали прогноз на сутки:

— Ночью в Новосибирске будет минус 11 — минус 13 градусов, в пригороде — минус 19 градусов. Днем ожидается минус -5...-7 градусов, будет облачно с прояснением, местами возможен небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, метеорологи прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, — сообщили в гидрометцентре.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник, 31 января днем будет минус 8 — минус 10 градусов. Днем будет пасмурно, ночью пойдет небольшой снег.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.