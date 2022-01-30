Поиски руфера из Новосибирска, пропавшего в Санкт-Петербурге, завершены

Мужчина жив, с ним все в порядке. Фото: предоставлено героями публикации

Пропавший руфер из Новосибирска Кирилл Рукавишников нашелся после 10 дней поисков: об этом рассказала в соцсетях его сестра.

— С Кириллом все в порядке, он жив. Мы еще разбираемся, что произошло, на этом пока все, — сообщила Валерия.

Напомним, 33-летний экстремал Кирилл Рукавишников перестал выходить на связь 20 января. Родственники забили тревогу, написали заявление в полицию и подключили поисковые отряды. Через 10 дней поисков мужчина вышел на связь.

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