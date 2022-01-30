Житель Кемеровской области избил мужчину у бара в центре Новосибирска

Подозреваемого арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец попал в больницу после ночной драки у бара в центре Новосибирска. Полиция уже задержала сибиряка, избившего мужчину.

— 22 января в больницу был доставлен 37-летний житель Новосибирска с травмами головы различной степени тяжести. Полицейские установили, что у бара по улице Ленина между двумя посетителями возник конфликт. Во время потасовки мужчина получил травмы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Вскоре полиция задержала подозреваемого — 33-летнего жителя города Междуреченска Кемеровской области.

Суд арестовал подозреваемого, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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