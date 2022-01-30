Котлета выглядит сожженной. Фото: Flamp

Девушка пожаловалась на сгоревшую котлету в одном из новосибирских ресторанов. Она заказала еду на дом и была разочарована результатом.

— Заказала две порции бифштекса из цыпленка и вот такую сгоревшую прелесть мне привезли (фото одной котлеты с двух сторон, вторая была абсолютно такая же). Видимо, повара проворонили заказ и он сгорел, ну а так как это заказ на доставку, то решили забить, ибо отказаться от блюда, как в самом ресторане, я не смогла бы. Это не было не то что вкусно, это не было даже съедобно, — пишет сибирячка на сайте Flamp.

В комментариях люди написали, что тоже сталкивались с такими ситуациями:

— Мне все время приносят салат с полусырым мясом.

— У меня был момент, что доставили шарлотку недопеченную.

— Мясо выглядит конечно очень зажаренным.

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