В Новосибирске таксист насмерть сбил 85-летнего пенсионера на пешеходном переходе

На место ДТП прибыли пожарная и скорая помощь Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске пешеход погиб из-за столкновения двух такси: ДТП произошло днем 30 января на перекрестке улицы Красноярская и улицы Челюскинцев.

По данным ГИБДД, 53-летний таксист на автомобиле Kia Rio ехал по улице Челюскинцев, решил развернуться в обратном направлении и столкнулся с другим такси — Kia Rio, за рулем которого сидел 22-летний водитель.

— После этого автомобиль 22-летнего водителя сбил 85-летнего водителя, который стоял на пешеходном переходе. Пожилой мужчина скончался в больнице от полученых травм, — сообщили в отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

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