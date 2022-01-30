Волос был в десерте. Фото: Flamp
Жительница Новосибирска нашла волос в десерте. Девушка купила пирожное домой. Открыла, отломила кусочек и обнаружила там... волос.
— Я сфотографировала и выкинула десерт. Написала в службу поддержки, мне ответили, что нужно предъявить десерт с инородным телом и что мою жалобу передали. Только я не поняла, кому ее передали, — пишет сибирячка на сайте Flamp.
Руководство магазина увидели отзыв и связались с клиенткой.
— Добрый день! Нам очень жаль, что вы столкнулись с данной ситуацией. Подскажите, пожалуйста, номер телефона, на который вы писали ранее, — ответили девушке на сайте.
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