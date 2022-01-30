Волос был в десерте. Фото: Flamp

Жительница Новосибирска нашла волос в десерте. Девушка купила пирожное домой. Открыла, отломила кусочек и обнаружила там... волос.

— Я сфотографировала и выкинула десерт. Написала в службу поддержки, мне ответили, что нужно предъявить десерт с инородным телом и что мою жалобу передали. Только я не поняла, кому ее передали, — пишет сибирячка на сайте Flamp.

Руководство магазина увидели отзыв и связались с клиенткой.

— Добрый день! Нам очень жаль, что вы столкнулись с данной ситуацией. Подскажите, пожалуйста, номер телефона, на который вы писали ранее, — ответили девушке на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.