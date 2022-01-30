Девочка тренировалась одна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский тренер отказалась заниматься с ребенком из-за опоздания. По словам мамы девочки, ее ребенок посещает индивидуальные занятия.

— Дочь опоздала, надо было подойти к 17.00. В 17.20 она была на дорожке. Со слов друзей, которые в этот момент были так же в зале, дочь пришла в 17.15. В 17.25 подошла тренер и сказала так как ты опоздала, то тренировки не будет. Дочь осталась в зале и занималась сама, как смогла. Тренер из зала удалилась, — пишет мама ребенка на сайте Flamp.

Как утверждает женщина, она написала менеджеру и пожаловалась на ситуацию. Ей пообещали, что руководство с ней свяжется.

— Прошло больше недели, а со мной так никто и не связался, — утверждает сибирячка.

В комментариях пользователи сайта были тоже возмущены случившемся:

— Если это персональная тренировка, то с какого фига тренер ее не ведет? В любой занятии, если прилично опоздал, то та же разминка может не сокращаться по времени, но спокойно сокращается нагрузка.

— Очень некрасиво поступают, вне гласные правила какие-то.

— Гнать такого тренера!

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