Жительница Новосибирска купила в магазине «хлеб из будущего»

Сибирячка удивилась дате изготовления. Фото: предоставлено читательницей "КП-Новосибирск"

Жительница «Стрижей» Надежда пожаловалась на неправильную дату производства на упаковке с хлебом. Женщина приобрела его в магазине на улице Кубовой.

— Купила сегодня буханку пшенично-отрубного хлеба в нарезке, на нем дата производства 31.01.22. Еще в магазине посмотрела — на всей партии с прилавка была неверная дата. Планируем пробовать, он выглядит свежим и на ощупь тоже хорош, — рассказала сибирячка Надежда.

Юристы оценивают эту ситуацию так:

— Теоретически можно составить претензию в «Роспотребнадзор» из-за неправильной даты на упаковке. Ноу производителей есть технические регламенты, которые позволяют маркировать упаковку будущим днем, чтобы исключить время доставки. Скорее всего, производитель сошлется на эти документы, так как хлеб был выпечен в выходной день, — сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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