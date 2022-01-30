В аптеке женщине поменяли лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Новосибирска продали спиртовой раствор вместо капель для глаз. Женщина зашла в аптеку и попросила у фармацевта лекарство. Когда пришла домой, закапала его и почувствовала боль в глазе.

— Начала промывать глаз под струй воды, глаз покраснел, беру упаковку, а на ней написано «для наружного применения». Читаю инструкцию и вижу «для обработки гнойных ран». Благо вижу! — возмущается сибирячка на сайте Flamp.

Женщина вернулась в аптеку и попросила поменять капли. Она была еще больше возмущена, когда увидела, что ей продали не те капли.

— У меня, как оказалось, был спиртовой раствор 3%. Меня возмутило отсутствие какой либо реакции продавца и ее уверенность, что со мной все будет хорошо, — пишет покупательница.

Она написала отзыв в книге жалоб и предложений. Надеется, что с ней свяжутся сотрудники аптеки и извинятся.

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