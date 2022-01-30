В небе над Новосибирском появились странные следы

Новосибирцы удивились, как трассы от самолетов в небе превратились в рисунок. Фото: "АСТ-54" // читательница "КП-Новосибирск"

Новосибирцы засняли загадочные следы в небе над городом. Необычное атмосферное явление удивило горожан на рассвете:

— Я встала до рассвета, между 6 и 8 часами утра. Подошла к окну и просто обалдела. В небе остались следы будто от самолетов, и они словно застыли и медленно растекались по небу. Как будто краска на холсте, — рассказала Светлана.

Экологи утверждаю: это — редкий случай атмосферного явления, когда из-за потепления след от самолета превращается в облака. Их могли оставить два реактивных самолета.

— Редчайший случай, когда сошлись три фактора: след от самолета, перистые облака и смешивание холодного и теплого воздуха. Моя гипотеза: судя по фото, до самого горизонта тянутся следы конденсации самолетного следа. Он попадет в турбулентность столкновения холодного воздуха с теплым, и частицы влаги из двигателя пролетевшего самолета создают облака. Затем следы конденсации влаги перемешиваются и образуют поток частиц, похожий на туман. Все это в ситуации перемешивания теплой и холодной воздушных масс. Довольно интересное явление, но я бы изучил его подробнее, прежде чем делать научные выводы, — сообщил КП-Новосибирск ученый-эколог Сергей Пащенко.

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