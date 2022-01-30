В бесхозной квартире в новосибирском подвале убрались после публикации в «Комсомолке»

В квартире был бардак. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске после публикации в «Комсомолке» убрали бесхозную квартиру в подвале. Напомним, что жильцы дома на улице Планировочная, 35 обнаружили ее несколько лет назад. Их привел туда... запах. Когда открыли, то увидели на полу разбросанные книги. вещи и грибок на стенах.

Жильцы двухэтажки жаловались везде, но результатов не было.

— После того, как вышел материал, к нам в дом пришла комиссия. Они осмотрели подвал и потом работники ЖКХ вынесли оттуда весь мусор. Саму квартиру закрыли на замок, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Рыбка, жительница дома.

Теперь новосибирцы надеются забыть о проблемах с подвалом раз и навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас под лестницей ночевали»: в Новосибирске жильцы обнаружили в подвале дома бесхозную квартиру

Оттуда бегут тараканы и поднимается жуткий запах на весь подъезд (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.