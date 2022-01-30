В Новосибирске от коронавируса умерла 102-летняя долгожительница

За сутки заболел 121 ребенок Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Плохие новости сообщил оперштаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса в регионе умерли 11 человек.

— Это мужчины в возрасте 73 лет, 82 лет, 85 лет, 93 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 лет, 75 лет, 82 лет, 85 лет, 91 года, 102 лет. Всего с начала пандемии в регионе болезнь унесла жизни 4617 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации в данный момент находится 271 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 50 больных. В инфекционных больницах региона госпитализированы 2576 пациентов, в том числе 135 детей.

Важный момент: за минувшие сутки заболели коронавирусом 579 человек, среди заболевших оказался 121 ребенок. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 103234 случая заражения COVID-19.

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