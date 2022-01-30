Минздрав прокомментировал дефицит реагента для манту в Новосибирске

Массовых жалоб на дефицит туберкулина не было
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирцы пожаловались на нехватку реагента для укола манту в Новосибирске. В минздраве Новосибирской области прокомментировали это заявление.
— В настоящее время в регионе проводится закупка туберкулина, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве.
Напомним, ранее жительница Новосибирска пожаловалась на дефицит реагента в ближайшей поликлинике на улице Кубовой.
КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.
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