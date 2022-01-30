Полиция арестовала грабителя, который отобрал у новосибирца драгоценности на полмиллиона

Нападавший ударил новосибирца и забрал украшения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Полиция поймала грабителя, который отобрал у новосибирца смартфон, кольцо и цепочку за 550 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого за неделю.
Инцидент произошел ночью 22 января в Ленинском районе. К потерпевшему подошел неизвестный и ударил его по лицу, сломав нос. Затем нападавший сорвал золотую цепочку с золотым кулоном, отобрал телефон марки «Iphone 12» и золотой перстень.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Краснозерского района Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия в крупном размере. Суд отправил подозреваемого под арест, проводится расследование.
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