Новосибирский вирусолог Нетесов рассказал о пользе детской вакцины в борьбе с «омикроном»

Вакцинация убережет и взрослых, и детей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал о пользе вакцины для подростков «Спутник М», которая успешно прошла испытания.

— Я считаю, что вакцинация детей и подростков поможет нам быстрее выйти из пандемии. Многие дети и подростки инфицировались и переносили инфекцию прежними вариантами коронавируса бессимптомно, но выделяли вирус и заражали окружающих людей, в том числе родителей, дедушек и бабушек. Есть целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С «омикроном» эта история повторяется», — сообщил «КП-Новосибирск» вирусолог Сергей Нетесов.

По данным эксперта, новый вариант коронавируса — «омикрон» — опаснее прежних для детей и подростков, так как легче преодолевает иммунитет.

— Уже вариант «дельта» показал, что дети заболевают коронавирусом, в том числе в тяжелой форме. От «омикрона» дети болеют так же, как взрослые. Особенно опасен вирус для детей с дефектами иммунитета, поэтому нужно беречь детей с хроническими заболеваниями, — предупреждает Сергей Нетесов.

Ученый отметил, что зарубежные фармкомпании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно разработали и внедрили подростковую вакцину еще в июле 2021 года. В ноябре прошлого года Минздрав России зарегистрировал первую отечественную вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет «Гам-Ковид-Вак М» (»Спутник-М»). В январе 2022 года препарат начали получать многие регионы России.

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