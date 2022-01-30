Под Новосибирском 22-летнего парня обвинили в домогательствах к школьнице после его дня рождения

Полиция проводит проверку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В полицию обратилась мама 14-летней школьницы из Кыштовки: она обвинила 22-летнего парня в домогательствах к девочке-подростку. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- Накануне парень отмечал свой день рождения, пришел в гости: там же находилась семиклассница, - сообщил источник КП-Новосибирск. - По версии мамы школьницы, там он домогался до нее.
Известно, что сам сельчанин нигде не работает, ранее в поле зрения полиции не попадал. Сейчас правоохранители проводят проверку.
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