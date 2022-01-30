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Происшествия30 января 2022 5:43

Под Новосибирском 22-летнего парня обвинили в домогательствах к школьнице после его дня рождения

Мама девочки-подростка обратилась в полицию
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В полицию обратилась мама 14-летней школьницы из Кыштовки: она обвинила 22-летнего парня в домогательствах к девочке-подростку. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Накануне парень отмечал свой день рождения, пришел в гости: там же находилась семиклассница, - сообщил источник КП-Новосибирск. - По версии мамы школьницы, там он домогался до нее.

Известно, что сам сельчанин нигде не работает, ранее в поле зрения полиции не попадал. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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