Под Новосибирском 22-летнего парня обвинили в домогательствах к школьнице после его дня рождения

Полиция проводит проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

В полицию обратилась мама 14-летней школьницы из Кыштовки: она обвинила 22-летнего парня в домогательствах к девочке-подростку. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Накануне парень отмечал свой день рождения, пришел в гости: там же находилась семиклассница, - сообщил источник КП-Новосибирск. - По версии мамы школьницы, там он домогался до нее.

Известно, что сам сельчанин нигде не работает, ранее в поле зрения полиции не попадал. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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