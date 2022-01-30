Густой туман накрыл Советское шоссе в Новосибирске

Подписчики уверены, что это редкое явление Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утренний туман накрыл Совесткое шоссе в Новосибирске. Очевидцы выложили видеоролик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Туман серьезно затрудняет видимость, — пишет автор видео.

Подписчики встревожены и просят дорожные службы предупреждать о тумане:

Новосибирские автоэксперты предупреждают: не стоит быстро ехать во время тумана.

— Туман опасен тем, что видимость почти нулевая, и на дороге может произойти что угодно. При таких дорожных условиях нужно снизить скорость, включить противотуманные фонари спереди и сзади и продолжать движение с меньшей скоростью. Если туман усилится, нужно включить аварийные сигналы и двигаться в правом ряду с небольшой скоростью, -— рассказал КП-Новосибирск президент новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

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