В Новосибирске женщина спасла щенка, родившегося на территории детсада, и его маму

Девушка не смогла пройти мимо и спасла щенка, а затем его маму. Фото: предоставлены Евгенией Нефедовой

Сибирячка Евгения Федорова спасла щенка, рожденного на территории детского сада в Октябрьском районе. Об этом она рассказала КП-Новосибиск.

— Еще перед Новым Годом я увидела бездомную собаку: не хотела верить, что она беременна. Потом встретила женщину у забора детского сада, она спросила: «А вы знаете, что там собачка родила?». Я понимала, что это - детский сад, в опасности были и дети, и собака со щенком, — рассказала КП-Новосибирск мама двух детей Евгения Федорова.

Через два дня девушка пошла к заведующей, ей разрешили забрать собаку. Евгения с друзьями достала из—под веранды щенка, однако его мама убежала. Но позже и ее подманили кормом.

— На самом деле, эта собака боится людей, она даже щенка научила вести себя тихо, чтобы не привлекать внимания. Малышка пробыла у меня сутки и ни разу не пикнула, только кряхтела, — уверена Евгения.

Евгения нашла для собаки и щенка платную передержку, и теперь ищет для них новый дом.

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